Insólito: adepto do Huracán 'fura' quarentena para pintar símbolo do clube na parede do vizinho

A loucura pelo futebol e as rivalidades fervorosas na Argentina já são bem conhecidas e agora, com a quarentena obrigatória decretada no país e sem haver desporto, há quem protagonize situações mirabolantes. É o caso de um adepto do Huracán, que foi detido por quebrar o isolamento obrigatório para ir à rua pintar o símbolo do seu clube... na parede do vizinho.





Insólito? Certamente. Mas a atitude foi quase tão curiosa como a autoavaliação que o protagonista da história fez da sua ação."O Huracán é uma paixão. Não vês o que estou a fazer, esta estupidez? Se eu vir isto pela televisão, digo 'Olha para este estúpido'. Mas são as paixões de cada um", terá referido o adepto aos agentes de autoridade.Alegadamente, o adepto afirmou ser advogado e já teria protagonizado uma altercação com os vizinhos, adeptos de clubes rivais.