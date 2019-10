Insólito: Bruxo apanhado no balneário do River Plate antes do Superclássico

Viveu-se um momento insólito no interior da Bombonera na noite de terça-feira, horas antes do Superclássico entre Boca Juniors e River Plate , válido para a 2.ª mão das meias-finais da Copa Libertadores. É que, segundo detalha a imprensa argentina, um bruxo terá sido apanhado no interior do balneário dos millonarios a efetuar "um trabalho" com velas por volta das 20 horas locais (uma hora antes do arranque da partida).Detetado num local onde não estava autorizado a estar, o indivíduo em causa foi expulso pelos funcionários da Conmebol daquele espaço, provocando depois uma situação de discórdia entre os dois clubes. O Boca Juniors afirma que o bruxo entrou no estádio com a comitiva do River Plate; os millonarios dizem que em momento algum recorreram a tais práticas e atiram as culpas para os da casa.Com bruxarias ou não, certo é que o River Plate acabou por celebrar no final da noite, já que a derrota por 1-0 sofrida na Bombonera não impediu o apuramento após o triunfo por 2-0 na primeira mão.