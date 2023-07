Insólito: camisolas de Messi no Inter Miami apenas estarão disponíveis... em outubro

A chegada de Leo Messi à Major League Soccer não foi propriamente uma grande surpresa, pois os rumores circulavam há várias semanas, mas parece que nem todos estavam preparados para a ida do avançado argentino para o Inter Miami. É o caso da Adidas, a marca que veste todas as equipas do campeonato norte-americano, que vai fazer os adeptos esperar mais de três meses para poderem ter acesso às camisolas da equipa da Flórida com o número 10 de Messi.Pelo menos é isso que se pode ver na loja oficial do Inter Miami, onde há um prazo de entrega muito alargado para os produtos do avançado argentino (e também de Sergio Busquets). A réplica da camisola principal, à venda por 112 euros, apenas será entregue a quem a adquirir a 17 de outubro, ao passo que a original, à venda por uns impressionantes 175€, tem um prazo superior, a 8 de novembro.Uma longa espera que provavelmente ninguém estaria à espera que poderá diminuir a euforia em torno do merchandising do clube norte-americano.