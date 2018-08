Insólito do dia chega da Rússia: Rostov apresenta 'equipamento tapete'

O Rostov lançou um quarto equipamento para esta temporada, que mais não é do que uma espécie de... tapete. A explicação é simples e tem a ver com uma questão de sorte, ou de se acreditar nela.Depois de a equipa ter perdido o jogo anterior, um adepto levou um tapete para o encontro com o Yenisey Krasnoyarsk, como amuleto, para dar sorte. E o Rostov ganhou por 4-0!O florido tapete que o adepto agitava freneticamente na bancada chamou a atenção dos dirigentes do clube que, depois de a imprensa ter 'explorado' o caso, decidiram convidar o adepto e o seu tapete a comparecerem num treino da equipa.Mas a coisa não ficou por aqui. O Rostov acabou mesmo por anunciar a sua 'coleção tapete', uma espécie de quarto equipamento oficial do clube, com as cores da carpete que parece dar sorte...