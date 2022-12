Insólito: foi o melhor marcador do Moçambola e teve de... comprar o troféu

É, muito provavelmente, uma das histórias mais insólitas do ano. O avançado Isac de Carvalho, do Ferroviário de Nampula, foi o melhor marcador da mais recente edição do Moçambola, mas teve de pagar do próprio bolso o troféu a reconhecer a sua pontaria na temporada que agora terminou.A história foi partilhada pelo próprio no seu Facebook e explica-se pelo facto de no campeonato moçambicano apenas haver atribuição de troféu quando o melhor marcador supera a marca dos 15 golos. Ora, Isac de Carvalho ficou-se pelos 10, pelo que, pelo regulamento, não teria direito a galardão.Na sua publicação, o veterano avançado de 33 anos explicou o porquê de ter tomado esta iniciativa e deixou duras críticas aos organismos que regem o futebol do seu país. "Pode parecer insólito, mas hoje sai à rua e fui comprar do meu próprio bolso o troféu referente ao Melhor Marcador do Moçambola 2022. É isso mesmo. Decide premiar-me. Acho que aqui encaixa-se perfeitamente a máxima. 'Se tu não fizeres por ti, ninguém fará por ti'. Não se trata só de dinheiro, a vida não é só isso, há pequenos gestos e detalhes que fazem a diferença. Por exemplo, é importante para mim, quando me retirar, mostrar aos meus filhos, sobrinhos, etc., as minhas pequenas conquistas (simbólicas). E isso quem podia, com legitimidade, facultar são as entidades reguladoras do nosso desporto. E simplesmente não o fizeram. Nem sequer uma simples mensagem de parabéns. Mas, enfim, a vida segue. Estou grato a Deus e a todos os que ajudaram direta ou indiretamente no processo desta conquista. Que legalmente não mereceu o prémio. Mas isto em nada vai beliscar a minha forma de estar e viver o futebol. Estou mais forte que nunca", escreveu o dianteiro nas redes sociais.