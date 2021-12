Insólito: guarda-redes faz gesto para as bancadas e é expulso pelo VAR antes do início do jogo

O duelo entre Cerro Porteño e Olimpia Asunción, a contar para a Supertaça do Paraguai, ainda nem tinha começado e o árbitro já tinha ido ao bolso para mostrar... um cartão vermelho direto.





O insólito episódio ocorreu na noite de domingo e envolveu o guarda-redes brasileiro do Cerro Porteño Jean Fernandes, que após ver alguns objetos voarem das bancadas onde marcavam presença os adeptos visitantes acabou por fazer um gesto ofensivo e receber ordem de expulsão ainda antes do apito inicial. Na visualização das imagens com recurso ao VAR, o árbitro não teve dúvidas e mostrou o cartão vermelho direto ao guardião.

"Quando fui colocar o meu rosário ao lado do poste [da baliza], coisa que sempre faço, começaram a atirar coisas para mim", justificou o guarda-redes, em declarações citadas pela versão brasileira do jornal 'El País'. "Eu fiz um gesto que é normal no Brasil. Um jogador chamado Gerson [ex-Flamengo que atualmente joga no Marselha] comemora assim e é algo super normal no Brasil, se chama 'vapo', é o sinal do 'vapo'. Não sei o que o árbitro pensou e acabou a tirar-me do jogo. Foi um mal entendido", continuou.

Como o encontro ainda não tinha começado, Francisco Arce, treinador do Cerro Porteño pôde lançar a jogo o guarda-redes substituto da equipa, que acabaria por não conseguir evitar a derrota (1-3) da sua equipa.