Insólito: Jogo entre Anderlecht e Genk vai ser repetido mais de um mês depois devido a erro de arbitragem

O momento em que os jogadores das duas equipas entraram na área antes de o penálti ser cobrado

Mais de um mês depois de se ter efetuado (23 de dezembro de 2023), o Anderlecht-Genk, a contar para a 19.ª jornada do campeonato, que terminou com um triunfo da formação de Bruxelas por 2-1, terá de ser repetido devido a um erro de arbitragem, anunciou esta sexta-feira o Conselho de Disciplina da federação belga de futebol."O Conselho de Disciplina do Futebol Profissional decidiu que o jogo Anderlecht-KRC Genk do final do ano passado deverá ser repetido. Em primeira instância, o Conselho de Disciplina declarou-se competente para se pronunciar sobre este caso e anulou, assim, a decisão anterior do Departamento de arbitragem de não repetir o jogo. O Conselho seguiu o argumento do KRC Genk de que a equipa de arbitragem aplicou incorretamente os regulamentos durante a marcação de uma grande penalidade. O KRC Genk espera que em breve seja encontrada uma data para o jogo ser repetido", pode ler-se no comunicado emitido pelo KRC Genk através do site oficial do clube.O lance que gerou queixas por parte do clube de Genk deu-se ao minuto 23 da partida. Bryan Heynen cobrou um penálti, que Kasper Schmeichel, filho do antigo guarda-redes do Sporting Peter Schmeichel, defendeu. Na recarga, Yira Sor aproveitou para fazer o 1-0 no marcador, a favor do Genk. Porém, o árbitro viria a anular o golo pouco depois, após o VAR comunicar que o autor do golo (Yira Sor) havia entrado na grande área ainda antes de Bryan Heynen cobrar a marcação. Considerando invasão de área, o lance acabou por ser invalidado, com o Anderlecht a beneficiar de um livre indireto.Contudo, já depois do final da partida, o Genk protestou que o penálti deveria ter sido repetido pois, para além de Yira Sor, um outro jogador do Anderlecht também tinha invadido a área antes de o penálti ser cobrado, o que, segundo os regulamentos da competição, deveria ter levado a nova repetição do lance. Tal não aconteceu e o caso seguiu para o Conselho de Disciplina, que acabou por dar razão ao Genk.