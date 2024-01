Insólito: Jordan Henderson chegou ao Ajax e já vende... lençóis e almofadas

O impacto da chegada de Jordan Henderson ao Ajax não tem passado despercebida e, depois de ter vendido todas as camisolas que tinha disponíveis com o nome do internacional inglês, o emblema holandês decidiu disponibilizar alguns artigos... peculiares. Por 54,95 euros, os adeptos poderão fazer, no site oficial, a pré-encomenda de uns lençóis - que simulam uma camisola - com o nome e o número do médio, e por 22,95 euros poderão ter acesso a uma almofada personalizada. Além destes artigos, o nome de Henderson está também em canecas e toalhas.Recorde-se que Jordan Henderson, que chegou ao Al Ettifaq em julho, disse adeus ao clube ao fim de seis meses. Ao deixar a Arábia Saudita, o antigo jogador do Liverpool abdicou de receber qualquer coisa como 813 mil euros por semana