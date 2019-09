Insólito na Bolívia: jogador sofre fratura e vai para o hospital na bagageira de um táxi

Una pena como se fracturó la pierna izquierda Mario Cuéllar, defensor de #OrientePetrolero, Vergonzoso y lamentable que los que tenían que abrir la ambulancia no estén para socorrer a Cuéllar, lo sacaron en camilla del estadio. pic.twitter.com/kCf8VpeYFW — Liniker Loza (@lozaliniker) September 23, 2019

Parece anedota, mas aconteceu mesmo. Mario Cuéllar, jogador do Oriente Petrolero, da Bolívia, sofreu uma arrepiante fratura na perna esquerda durante o jogo com o Guabirá e foi transportado ao hospital na bagageira de um táxi.O jogador, de 30 anos, foi retirado do campo de maca e transportado para junto da ambulância de serviço no recinto. O problema é que o condutor do veículo não se encontrava no local e ninguém sabia onde ele estava.Mario Cuéllar estava com dores e não podia esperar mais, por isso a solução foi colocar o jogador na bagageira de um táxi.A situação foi relatada pelos media locais que falam em "vergonha para o futebol nacional".