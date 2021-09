Incrível: vice-presidente do Suriname tem 60 anos e foi titular num jogo oficial da CONCACAF

O futebol na América do Norte e Central está em 'choque'. Ronnie Brunswijk, vice-presidente do Suriname, é hoje titular num encontro da Liga CONCACAF, capitaneando a equipa do Inter Moengotapoe diante do Olimpia das Honduras. Como se não bastassem estes detalhes insólitos, acrescente-se que Brunswijk tem... 60 anos e é o dono do Inter Moengotapoe!





Ronnie Brunswijk (vicepresidente de Surinam y presidente del Inter Moengotapoe) se convierte hoy en el jugador más veterano (tiene 60 años y 198 días) en disputar un partido internacional oficial de clubes. Ha estado 28 minutos sobre el campo. Su equipo pierde 0-3 al descanso. pic.twitter.com/6FoDgIZ800 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 21, 2021

Brunswijk assumiu a vice-presidência do país em 2020, tendo participado, na década de 80, num golpe de estado para derrubar o ex-líder Dési Bouterse, de quem foi guarda-costas pessoal. Foi um antigo guerrilheiro e chegou a ser condenado na Holanda a seis anos de prisão por tráfico de droga.Brunswijk foi substituído aos 54', numa altura em que a sua equipa perdia por 3-0.