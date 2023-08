Inter Miami apura-se para a final da Taça dos EUA com Messi em grande

Estes cruzamentos de Messi são batota. Assim não vale. pic.twitter.com/k3K9mp4xnk — Francisco Amaral Santos (@fdapstweets) August 24, 2023

O Inter Miami apurou-se para a final da Taça dos Estados Unidos ao derrotar o FC Cincinatti nos penáltis, depois de um empate a três bolas no final do prolongamento.Lionel Messi não marcou no tempo regulamentar, mas fez duas assistências, a última das quais no último golo dos descontos, que deu o golo de Campana (2-2), levando a partida para prolongamento.O jogo não se resolveu no tempo extra e foi necessário recorrer aos penáltis para se encontrar um finalista. Messi marcou uma das grandes penalidades.O Inter Miami vai defrontar na final da prova o Houston Dynamo, que bateu o Real Salt Lake, por 3-1. A final está marcada 27 de setembro.