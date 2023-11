Inter Miami cancela digressão à China

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Inter Miami cancelou a digressão à China. A equipa de Lionel Messi ia disputar dois jogos particulares nos dias 5 e 8 de novembro.O mais recente vencedor da Bola de Ouro voltará aos relvados ainda este mês pela Argentina, nos jogos frente o Uruguai no dia 16 e Brasil no dia 21, a contar para a qualificação do Mundial 2026.