Inter Miami desmente presença em torneio que iria juntar Cristiano Ronaldo e Messi

Desta ninguém esperava! O Inter Miami emitiu há pouco um comunicado no qual nega qualquer acordo para a participação na Riyadh Season Cup, um torneio que se realizaria em fevereiro, na Arábia Saudita, e que havia sido anunciado como a 'The Last Dance' , já que colocaria frente a frente, provavelmente pela última vez na carreira de ambos, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi."Durante o dia de jogo, foi feito um anúncio que dava conta de que o Inter Miami iria jogar a Riyadh Season Cup. Esta informação é incorreta. O comunicado inclui declarações atribuídas a Jorge Mas, o dono da equipa. Mas não fez qualquer comentário, público ou em privado, em relação a um estágio de preparação", pode ler-se na nota, onde ainda é referido que os jogos de preparação da equipa norte-americana serão divulgados nas próximas semanas.