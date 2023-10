Inter Miami vergado a Messi: Jogadores estão a aprender castelhano

Já lhe contámos que os elementos do plantel do Inter Miami têm regras muito específicas para manter as pernas de Lionel Messi imaculadas. Nos treinos, os jogadores evitam entradas sobre o astro argentino e têm cuidados redobrados de forma a que nenhum acidente aconteça.

Mas há mais... O dominicano Edison Azcona, que já havia revelado estas regras no seio do Inter Miami, voltou à carga para destacar a importância do campeão do mundo, assumindo que há futebolistas do grupo que estão a aprender castelhano, de forma a comunicar melhor com Messi.

"Por vezes, quando chega, já nos atira um 'bom dia' em inglês. Os que falam inglês mas não dominam o castelhano estão a aprender. É importante para que a comunicação com ele seja efetiva", registou.