Inter Milão irritado por Lukaku ter levantado suspeitas sobre infeção coletiva logo em janeiro

O Inter de Milão não gostou de uma entrevista dada por Lukaku num direto do Instagram de Kat Kerkhofs, a mulher do seu companheiro de seleção Dries Mertens, onde lançou suspeitas de uma infeção coletiva no balneário ainda em janeiro, quando praticamente só se falava da Covid-19 na China.





"Nunca vamos saber o que foi aquilo. No início do ano, dos 25 jogadores do plantel 23 estavam doentes e com febre. Nunca foi feito qualquer teste para sabermos se era o novo coronavírus. O Skriniar (central eslovaco do do Inter) quase desmaiou durante um jogo e teve mesmo de ser substituído", revelou o internacional belga.Estas declarações não caíram bem na direção do clube transalpino. Apesar de não terem desmentido oficialmente o atacante, os diretores manifestaram o respetivo desagrado pois consideram que as declarações podem conter informações falsas. Recorde-se que Itália é o país da Europa mais atingido pela Covid-19 contabilizando já perto de 25 mil mortes.