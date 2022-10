Interclube, de Rogério Gonçalves, vence Isaac de Benguela e sobe ao quarto lugar do Girabola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Interclube, treinado pelo português Rogério Gonçalves, regressou este sábado às vitórias no Girabola de futebol, ao vencer o Isaac de Benguela, por 3-2, em jogo da quarta jornada, e ascendeu ao quarto lugar, com sete pontos.

Danilson, aos três e 50 minutos, e Mano Calesso, aos 11, marcaram os golos do Interclube, enquanto Sabino, aos 35, e Quinho, aos 85, reduziram para a formação de Benguela.

O Recreativo do Libolo venceu hoje o Sporting de Cabinda por 2-1 e assumiu a liderança do Girabola, com oito pontos.

Lúcio Alexandre, aos 59 minutos, e Barreiro, seis minutos depois, marcaram os golos do líder do campeonato angolano, enquanto Zeca, aos 77, marcou o golo dos visitantes.

A Académica do Lobito ganhou ao Santa Rita de Cássia por 2-0, com golos de Kaporal, aos seis minutos, e Benvindo, aos 23.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato, com quatro golos.

Resultados da quarta jornada:

- Sábado, 15 out:

Recreativo do Libolo -- Sporting de Cabinda, 2-1

Interclube -- Isaac de Benguela, 3-2

Académica do Lobito -- Santa Rita de Cássia, 2-0

- Domingo, 16 out:

Desportivo da Huila -- Sporting de Cabinda

- Terça-feira, 18 out:

ASK Dragão do Uige -- Petro de Luanda

- Quarta-feira, 19 out:

Bravos do Maquis -- Sagrada Esperança

- Quarta-feira, 26 out:

Desportivo da Lunda Sul -- 1.º de Agosto

Classificação:

1. Recreativo do Libolo, 8 pontos

2. Wiliete de Benguela, 7

3. Sporting de Cabinda, 7

4. Interclube, 7

5. Académica do Lobito, 6

6. Petro de Luanda, 6

7. 1.º de Agosto, 4

8. Desportivo da Luanda Sul, 3

9. Isaac de Benguela, 3

10. ASK Dragão do Uige, 2

11. Sporting de Benguela, 4

12. Desportivo da Huila, 2

13. Cuando Cubango FC, 2

14. Bravos do Maquis, 1

15. Santa Rita de Cássia, 1

16. Sagrada Esperança, 0