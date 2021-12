Intermediários encaixaram 450 milhões de euros em comissões em 2021

Documentos Consulte o relatório completo

Os serviços de intermediação de transferências no mercado de futebol renderam aos envolvidos nesse processo um valor total próximo dos 445 milhões de euros no ano de 2021, segundo aponta esta quarta-feira o relatório divulgado pela FIFA (Intermediaries in International Transfer). Desse valor, segundo os dados apresentados - que analisaram um total de 17945 transações registadas na plataforma Transfer Matching System (TMS) -, 95,8% foram pagos por clubes europeus.De acordo com o relatório, 3,545 (19.8%) das transferências envolveram pelo menos um intermediário, o que significa uma média de 125 mil pagos em comissões por cada uma dessas transações com agentes envolvidos. No bolo global, Portugal é responsável por 26 milhões de euros (21,1M€ por parte do clube comprador), sendo o sexto país na tabela, atrás de Inglaterra (117,96M€), Alemanha (74,77M€), Itália (65M€), Espanha (30,8M€) e França (26.9M€). Estes seis países, refira-se, acumularam juntos 77% do valor total.Analisando os dados apresentados, nota para o facto de Portugal ser o nono país em termos percentuais no que a transferências com envolvimento de intermediários por parte do clube vendedor diz respeito. 9,9% das vendas no nosso país contaram com a presença de pelo menos um agente externa à mesma, numa lista liderada pela Alemanha e Itália, com 15%.Ainda segundo os mesmos dados, o valor global das transferências baixou pelo segundo ano consecutivo (uma queda de 13,9%), mas o gasto em intermediários manteve-se estável, com um ligeiro aumento de 0,7%.