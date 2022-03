Internacional bielorrusso está refugiado em Kiev: «Se acham que Putin está certo, então Hitler também estava»

Nikolai Zolotov é internacional bielorrusso e nesta época alinhou pelos ucranianos do Kolos Kovalivka. O defesa, de 27 anos, revelou nas redes sociais que está na capital da Ucrânia e apelou também ao fim do conflito no país."Amigos, camaradas e apenas pessoas que verão isso. Estou agora na Ucrânia, junto da minha família. Não fomos a lugar algum e estamos localizados não muito longe de Kiev. Não queremos sair. Imploro para que não acredite no que vêem na televisão ou nas redes sociais pró-Rússia. Não pensem que as fontes de informação ucranianas estão tentando enganá-lo. Aqui, em território da Ucrânia, está a acontecer uma guerra. As pessoas estão a defender a sua terra. Estamos a residir na Ucrânia desde há um ano e, durante este ano, nunca encontrámos nenhum tipo de agressão porque falamos russo. Apoiem a Ucrânia e o povo ucraniano. Há um genocídio a acontecer. Não é preciso ser um génio para entender que o Putin manda os jovens morrerem por fantasias doentias pessoais", referiu através da conta de Instagram, comparando, depois, Putin a Hitler."Vivemos em condições incomuns para nós, mas isso não é nada comparando com o que as pessoas experimentam em Kharkiv, Kiev, Chernigov, Mariupol, Berdiansk, Volnovakha e outros lugares onde há batalhas ferozes a serem travadas. Se acham que Putin está certo, então Hitler também estava. Quantas pessoas já morreram?", interroga-se o futebolista que começou a jogar no Shakhtyor, da terra-natal.