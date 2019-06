Internacional cubano abandona seleção nos Estados Unidos: «Ele decidiu, ele fez»

O defesa internacional cubano Yasmani Lopez abandonou na terça-feira a concentração da seleção de futebol do seu país, que está nos Estados Unidos a disputar a Gold Cup, confirmou esta quarta-feira o treinador, Raul Mederos."Yasmani Lopez, o defesa número quatro, deixou a equipa no sábado à tarde. É o único jogador que não está connosco", disse o selecionador, acrescentando: "É uma decisão dele, nenhum dos colegas tem a ver com isso. Ele decidiu, ele fez".Lopez, que soma 26 internacionalizações, junta-se à longa lista de atletas cubanos que aproveitam eventos internacionais no exterior para desertar.Na Gold Cup de 2015, a prova continental da CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas), quatro dos 23 jogadores que disputaram a competição, nos Estados Unidos e no Canadá, não voltaram a Cuba.