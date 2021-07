Internacional escocês "aplaudiu" menor em roupa interior e agora está a ser investigado

Leigh Griffiths, avançado do Celtic e da seleção escocesa, está a ser investigado pela polícia do país por alegadamente ter enviado mensagens inapropriadas a uma menor de 16 anos. O clube também está a averiguar a situação e o jogador, de 30 anos, foi dispensado do estágio da equipa, que decorre no País de Gales.





"Tomámos conhecimento de um conteúdo numa rede social. Estamos a fazer uma investigação e a averiguar se há matéria criminal", disse um porta-voz da polícia.Segundo o 'Daily Record' Griffiths terá enviado mensagens privadas à rapariga, que joga também futebol e cuja identidade não foi revelada pela imprensa, por ser menor.Nas redes sociais circula uma imagem de uma mensagem em que o jogador terá reagido com um emoji de aplauso a uma foto onde a jovem surge em roupa interior.Mas a visada já veio dizer publicamente que o jogador não sabia a sua idade. "O Leigh Griffiths não me perguntou a idade, por isso não havia qualquer hipótese de saber. Não estou a defendê-lo, mas lamento pela sua mulher e pelos seus filhos. Senti-me privilegiada por ele me ter respondido, a minha idade nunca foi mencionada e tenho a certeza de que se ele soubesse, nunca teria falado comigo."