Internacional irlandês insultou adepto num bar e foi punido com 10 jogos de castigo

Kyle Lafferty irá ficar afastado dos relvados até meados de janeiro. O avançado do Kilmarnock, de 35 anos, foi punido com 10 jogos de castigo depois de um vídeo ter surgido nas redes sociais com um insulto racista a um adepto num bar em que aparece a dizer 'Up the Celts', depois do fã lhe ter pedido para tirar uma foto.O internacional pela Irlanda do Norte acatou a decisão da Federação Escocesa e irá agora trabalhar com a associação 'Nil By Mouth', que promove um discurso inclusivo."Reconheço claramente que a minha reação ao incidente foi completamente fora do normal. Não há desculpas, é algo do qual, imediatamente, me arrependi e sinto-me envergonhado desde então. Aceito inteiramente que não deveria ter respondido à provocação daquela maneira", reiterou em comunicado.