Internacional irlandês revela que sofre de autismo: «Sinto que é a altura certa para partilhar»

James McClean, médio irlandês do Wigan, recorreu esta terça-feira às redes sociais para revelar que foi diagnosticado com autismo, depois de ter detetado, segundo o mesmo, traços semelhantes entre si e a filha, que sofre do mesmo transtorno neurológico."Como vocês sabem, a minha filha Willow sofre de autismo. [...] À medida que eu e a minha mulher aprendíamos mais sobre o autismo, começámos a reparar que eu era muito parecido à Willow em mais aspetos do que pensávamos. Vejo pequenos traços nela que também vejo em mim e, por isso, decidi fazer um diagnóstico", explicou McClean, internacional irlandês em 96 ocasiões.E acrescentou: "Tem sido uma longa jornada, e agora que já fui diagnosticado sinto que é a altura certa para partilhar. Tenho ponderado se devia vir a público partilhar isto, mas quero que a minha filha saiba que eu a percebo e que ter autismo nunca deve e nunca pode fazer com que ela não alcance os seus objetivos e sonhos", concluiu."Como todos sabem, a minha filha Willow-Ivy sofre de autismo.Os últimos quatro anos mudaram a minha vida de uma maneira incrível, mas também foi muito difícil por vezes. O pai observou-a a superar tantos obstáculos e a aprender a ultrapassar os desafios que enfrenta diariamente.À medida que eu e a Erin aprendíamos mais sobre o autismo, começámos a reparar que eu era muito parecido à Willow em mais aspetos do que pensávamos.Via tantos pequenos traços nela que também via em mim e, por isso, decidi fazer uma avaliação.Tem sido uma longa jornada, e agora que fui diagnosticado sinto que é a altura certa para partilhar.Tenho ponderado se devia vir a público partilhar isto, mas quero que a minha filha saiba que eu a percebo e que ter autismo nunca deve e nunca pode fazer com que ela não alcance os seus objetivos e sonhos".