Internacional mexicano revela ter recebido propostas de Juventus e Benfica

Ángel Reyna, experiente avançado mexicano de 36 anos, leva uma longa carreira no México, com passagens por clubes grandes daquele país como América, Monterrey, Chivas ou Pachuca.

Em declarações esta quinta-feira ao canal de YouTube de Javier Alarcón, o internacional por 25 vezes pela seleção mexicana recordou o momento em que teve a oportunidade de lançar-se no futebol europeu, afirmando ter recebido propostas da Juventus e do Benfica quando tinha apenas 16 anos, negociações que foram prontamente recusadas pelo seu clube.

"Eu estava no América. A primeira grande oportunidade que tive foi quando ainda tinha 16 anos. Tive a oportunidade de ir para a Juventus de Turim, para o Benfica e um outro clube croata que agora não me lembro muito bem o nome", começou por contar Ángel Reyna.

"Chegaram a levar-me numa viagem para Playa del Carmen para me explicarem tudo. Eu até já me estava a ver em Itália, mas no momento o América não quis. Foi estranho, porque sempre pensei que eles [América] queriam o que era melhor para mim, mas não foi assim", termina.