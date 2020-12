Internacional sul-africano morre aos 25 anos em acidente de viação

O internacional sul-africano Motjeka Madisha morreu ontem, aos 25 anos, num acidente de viação, depois de o veículo que conduzia ter embatido e pegado fogo numa estrada a este da cidade de Joanesburgo. Madisha, 13 vezes internacional pela África do Sul, era defesa-central e atuava no Mamelodi Sundowns, atual líder da 1.ª liga sul-africana e tricampeão em título.





De acordo com a agência noticiosa AFP, citando fonte não identificada do clube, o jogador conseguiu rastejar para fora do veículo em chamas mas não resistiu. Segundo informações da imprensa local, outra pessoa que seguia no veículo também faleceu. A causa do acidente está ainda por apurar, mas em declarações ao site 'Eyewitness News' o chefe dos serviços de emergência locais, William Ntladi, confirmou que "o condutor perdeu o controlo do veículo, que colidiu com um objeto parado pegou fogo de imediato".O selecionador sul-africano, Molefi Ntseki, admitiu sentir-se "destruído" pela morte do jogador num acidente que adjetivou como "horrível". "Ele era uma estrela em ascensão, com uma atitude certa e positiva entre os outros jogadores que sempre foi inestimável", considerou Ntseki, através de um comunicado.