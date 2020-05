Internacional ucraniano suspenso um ano por doping

O avançado internacional ucraniano Artem Besedin, que acusou positivo num controlo antidoping, foi suspenso por um ano pela UEFA, anunciou esta quinta-feira o organismo regulador do futebol europeu.

Besedin, de 24 anos, acusou positivo a um estimulante que integra a lista de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidopagem (AMA) na sequência de um controlo efetuado em 28 de novembro de 2019, após um jogo da Liga Europa entre o Dínamo de Kiev e o Malmö (vitória dos suecos por 4-3).

A suspensão é definitiva, uma vez que não foi alvo de recurso por parte do jogador, e vigora até 19 de dezembro de 2020, o que permitirá a Besedin disputar o Campeonato da Europa de 2020, adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19.

Besedin marcou um dos golos do empate 2-2 entre Ucrânia e Sérvia, em jogo realizado duas semanas antes de ter sido controlado, da última jornada do Grupo B de qualificação para o Euro2020, que os ucranianos venceram, à frente de Portugal, sendo que ambas as seleções se apuraram para a fase final.