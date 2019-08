Inter encerra participação na ICC com triunfo nos penáltis sobre o Tottenham

O Inter venceu, após os penáltis, o Tottenham, na última partida dos dois clubes na Internacional Champions Cup.Uma entrada rompante do Tottenham fez com que o brasileiro Lucas, aos três minutos de jogo, inaugurasse o marcador, após assistência de Erick Lamela. Ainda antes da primeira parte, Stefano Sensi, reforço do Inter neste mercado de transferências, igualou a partida, aos 36 minutos.A igualdade no marcador continuou até ao final dos 90 minutos, altura em que ambas as equipas seguiram para as grandes penalidades, onde o Inter acabou por mais eficaz.Com este resultado, o emblema italiano sobe, provisoriamente ao 7.º posto, com três pontos, enquanto que os spurs são 6.º classificado, com quatro pontos.Sigao direto.