'Invasão' iraniana ao Instagram de Sá Pinto: número de seguidores sextuplicou... em dois dias

A conta de Ricardo Sá Pinto na rede social em Instagram chegou aos 300 mil seguidores depois do técnico ter assumido oficialmente o comando do Esteghlal, do Irão. O número de seguidores sextuplicou com apenas três publicações, alcançando 1,5 milhões de pessoas e registando mais de 100 mil 'likes', além da interação com 340 mil contas.Uma dessas publicações atingiu os 100 mil 'likes', marca bastante distinta da média dos anteriores 'posts' do técnico com maior interação, que rondavam os 30 mil 'likes'. A 'invasão' iraniana advém do facto do facto do mercado das redes sociais naquele país ser algo diferente do resto do mercado asiático, com o Instagram a ser a rede dominante. Da população de 80 milhões de pessoas, estima-se que cerca de 50 milhões de iranianos utilizam redes sociais regularmente e, desses, cerca de 66 por cento têm o Instagram como a rede social preferida."O mercado digital asiático tem um potencial enorme e continua em crescimento. Estes comportamentos que levam a picos de seguidores, especialmente no Instagram, são cada vez mais habituais. Principalmente quando falamos no âmbito do desporto, uma vez que existe uma grande paixão. A estratégia passa agora por conhecer bem os interesses e gostos deste novo publico, e adaptar o conteúdo, também, para o mercado iraniano.", disse Bhavin Khimji, Head of Digital da Remarkable, agência que gere as plataformas digitais de Ricardo Sá Pinto.O Esteghlal, diga-se, tem uma massa adepta estimada em 40 milhões de adeptos.