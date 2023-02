Irão: José Morais na liderança

O Sepahan de José Morais e Manuel Fernandes (titular) é o novo líder da liga após golear (4-1) o Gol Gohar e beneficiar do nulo do Persepolis, anterior guia, ante o Aluminium. Têm ambos 36 pontos, volvidas 18 rondas, levando o Sepahan vantagem na diferença de golos. Com Ricardo Alves no onze, o Tractor (5.º) venceu (1-0) o Foolad (8.º).