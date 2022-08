Irão: Manuel Fernandes ajuda José Morais

Por seu turno, Sá Pinto conseguiu o primeiro triunfo ao leme do Esteghlal ao bater (3-1) o Malavan. A turma do técnico luso perdia ao intervalo, mas operou a reviravolta no 2.º tempo e está agora no 6.º lugar.

O médio Manuel Fernandes marcou na vitória (2-1) do Sepahan, de José Morais, sobre o Nassaji Mazandaran, a contar para a 2.ª jornada do campeonato do Irão. A equipa segue na liderança da tabela com seis pontos.