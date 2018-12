Irão: Portugueses terminam primeira volta na liderança do campeonato no Sepahan

O Sepahan, que conta na sua equipa técnica com Miguel Teixeira (adjunto) e Rui Tavares (guarda-redes), terminou a primeira volta do campeonato do Irão com 31 pontos, os mesmos que Padideh e Persepolis mas com vantagem no confronto direto.Na última jornada antes da pausa de inverno Sepahan (1-1 no reduto do Esteghlal) e Padideh (2-2 em casa com o Machine Saza) empataram e permitiram a colagem do Persepolis, que bateu em casa, por 3-1, o Pars Jonoubi Jam. O campeonato recomeça na segunda quinzena de fevereiro de 2019.Miguel Teixeira cumpre a terceira época no Irão, e no terceiro clube diferente (depois do Tractor e do Zob Ahan), sempre como adjunto de Amir Ghalenoei. Rui Tavares chegou ao futebol iraniano mais cedo, em 2014/15, como treinador de guarda-redes do Tractor, numa equipa técnica liderada pelo português Toni, e nos últimos três anos seguiu o mesmo percurso de Miguel Teixeira.Rui Tavares foi recentemente distinguido por um site iraniano dedicado ao treino de guarda-redes como o melhor treinador de guarda-redes do futebol daquele país. O guardião titular do Sepahan, Payam Niazmand, foi chamado à seleção principal do Irão, enquanto o habitual suplente, Shahab Adeli, foi convocado para a seleção olímpica, num sinal da qualidade do trabalho desenvolvido por Rui Tavares.No Irão trabalha também o treinador Paulo Sérgio (que já passou pelo Sporting), o qual comanda o Sanat Naft, nono colocado no final da primeira volta.O Sepahan já foi campeão do Irão por cinco vezes, a última das quais em 2014/15, e procura chegar de novo ao título, nas mãos do Persepolis nas duas últimas épocas.