Irão: Sá Pinto e José Morais em braço de ferro na luta pelo título

A reta final do campeonato iraniano promete. Com quatro jornadas por disputar, o Sepahan, de José Morais, e o Esteghlal, de Ricardo Sá Pinto, seguem no topo com os mesmos 55 pontos – com vantagem para o primeiro deles devido ao confronto direto –, mais um do que o Persepolis. Ontem, os dois técnicos portugueses somaram outras tantas vitórias, prosseguindo o braço de ferro na luta pelo título.

Nesta 26ª jornada, o líder Sepahan recebeu e venceu o Mes Rafsanjan por 2-0, regressando às vitórias depois da derrota com o Tractor na ronda anterior. Já o Esteghlal acabou por golear (6-1) o Havadar, numa partida em que o nulo ainda persistia ao intervalo. Com a chuva de golos na segunda parte, a equipa de Sá Pinto somou o 10º jogo seguido sem perder (nove vitórias e um empate) no campeonato – a última derrota foi precisamente com o Sepahan, a 19 de janeiro.