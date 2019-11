Iraque vai disputar jogos com Irão e Bahrain na Jordânia

O Iraque vai defrontar na Jordânia o Irão e o Bahrain, treinado pelo português Hélio Sousa, após a FIFA ter pedido que os jogos de qualificação para o Mundial de futebol de 2022 se realizassem em terreno neutro.

A federação iraquiana acolheu a recomendação feita pela FIFA, que alegou razões de segurança para solicitar a alteração do local dos jogos com o Irão e o Bahrain, marcados para a cidade de Bassorá, em 14 e 19 de novembro, respetivamente.

As manifestações no Iraque, que provocaram já dezenas de mortos, começaram em 1 de outubro com o propósito de contestar as reformas económicas e exigir a queda do regime, quando se assinala o primeiro ano do novo executivo.