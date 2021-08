Irmão de Mario Götze nos cuidados intensivos após choque de cabeça num jogo

Felix Götze, o irmão mais novo de Mario Götze, campeão do Mundo pela Alemanha, foi ontem hospitalizado depois de um choque de cabeça durante um jogo terceira divisão na Alemanha.





O jogador, de 23 anos, foi admitido nos cuidados intensivos depois do incidente ocorrido no encontro entre o Viktoria Berlin e o FC Kaiserslautern, clube onde joga emprestado pelo Augsbourg.Ao 72.º minuto de jogo Felix foi invertidamente atingido por um dos seus companheiros de equipa. Foi colocado em posição de segurança e conduzido ao hospital onde, segundo o clube, lhe foi diagnosticada uma fratura no crânio.O jogador já deu indicações nas redes sociais de que se encontra bem.