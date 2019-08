Irmão de Pogba lembra ambiente em Old Trafford: «Quem é Mourinho? A equipa estava separada dele»

Irmão de Pogba não tem dúvidas: «Florentino pode trazê-lo mas não vale 200 milhões» Irmão de Pogba não tem dúvidas: «Florentino pode trazê-lo mas não vale 200 milhões»

A carregar o vídeo ...

Mathias Pogba, irmão de Paul Pogba, criticou José Mourinho e disse mesmo que não vê um exemplo no treinador português, recordando o que se passou no Manchester United antes da saída do técnico."Quem é Mourinho? Não tens sempre de apoiar o teu treinador. Apoias se estiver contigo. É uma equipa, não é? Todos juntos ou todos separados. Toda a equipa estava separada dele. Respeito o que conseguiu, mas, para mim, não é um bom exemplo. Klopp, Zidane e Guardiola são", frisou o jogador do Manchego, da terceira divisão espanhola, no programa espanhol 'El Chiringuito'.Mathias Pogba foi ainda questionado sobre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que distinguiu por um fator: "Quem tem melhor cabeça? Cristiano. Quem é melhor futebolista? Messi. Messi consegue fazer tudo, como Cristiano. Mas Cristiano aparece de certeza nos jogos mais importantes. Há jogos em que não vês Messi mas vai fazer algo. Mas nesse aspeto [ter cabeça], Ronaldo está um pouco acima de Messi. Agora, com a bola no pé, Messi faz o que quer".