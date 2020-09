Irmão de Toni Martínez cedido pelo Real Madrid ao Las Rozas

Chechu Martínez, irmão de Toni Martínez, avançado do Famalicão, vai atuar no Las Rozas, da 2.ª divisao B espanhola. O jovem lateral-esquerdo vai atuar na equipa da região de Madrid cedido pelo Real Madrid, clube que é detentor do seu passe.





Chechu Martínez faz parte da geração que venceu a Youth League recentemente, diante do Benfica, e vai sair agora para uma divisão inferior para continuar a cimentar o seu crescimento. Na próxima época, tudo indica, irá alinhar pela equipa B do Real.