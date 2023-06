Ismail Kartal é o substituto de Jorge Jesus no Fenerbahçe

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Fenerbahçe anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Ismail Kartal como novo treinador, com um contrato válido para a próxima temporada. Está, assim, encontrado o substituto de Jorge Jesus no banco do emblema de Istambul.Trata-se de um regresso a casa, onde já foi futebolista, técnico-adjunto e treinador principal em duas temporadas - 2014/15 e 2021/22.O último desafio foi precisamente o Fenerbahçe na temporada 2021/22, na qual, em 19 jogos, alcançou 12 vitórias, incluindo a conquista da Supertaça turca.