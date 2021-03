Ismaily regressa oito meses após se lesionar: «Sentir-me confiante outra vez é especial»

Ismaily está de volta à competição. O lateral brasileiro do Shakhtar Donetsk regressou oficialmente aos relvados depois de ter contraído uma grave lesão no joelho e a felicidade não podia ser maior.





"Obviamente que estou muito feliz em poder voltar a jogar depois de tanto tempo fora, foram meses de muito trabalho, empenho e dedicação. Jogar uma partida oficial e sentir-me confiante novamente em campo foi muito especial para mim", referiu à assessoria de comunicação o jogador que em Portugal representou Estoril, Olhanense e Sp. Braga.O defesa, de 31 anos, coloca-se às ordens do técnico Luís Castro para a fase final da temporada, com o Shakhtar ainda presente na Taça da Ucrânia e Liga Europa, além de lutar pelo campeonato ucraniano."Realmente entramos numa fase decisiva da temporada, com jogos importantes pela frente. Sinto-me confiante e preparado e estou à disposição do treinador para ajudar a equipa da melhor maneira possível", acrescentou Ismaily.