Isolados junto à bandeirola e mensagens por Whatsapp: Shakhtar de Luís Castro volta aos treinos

Depois da abrupta interrupção das competições um pouco por todo o Mundo, devido àpandemia causada pelo novo coronavírus, as equipas de futebol vão paulatinamente regressando aos treinos, mas sempre com muitas precauções. Na Ucrânia, o Shakhtar Donestsk, treinado por Luís Castro, já voltou aos relvados, mas o trabalho está bem longe de ser o de outros tempos, conforme contou o brasileiro Dodô ao 'Globoesporte'.





Com efeito, os jogadores foram divididos em grupos de quatro e trabalharam mantendo o distanciamento social exigido em tempos de pandemia."O primeiro dia de treinos foi muito bom. É difícil treinar desta forma, sozinho, separado... Mas o importante é podemos voltar a fazer o que mais amamos, dentro do campo e com a bola. Dá para matar a saudade", começou por contar o jovem jogador.Depois, especificou como decorreu a sessão: "São quatro atletas e cada um fica num quadrado, junto à bandeirola de canto. Treinamos sozinhos. Recebemos as indicações do treinador pelo whatsapp", sublinhou, frisando que recebe indicações do técnico "para cinco dias"Dodô explica que sente falta dos treinos em grupo. "O que mais chama atenção é o facto de não poder haver aquele convívio entre os atletas. Estamos a trabalhar separados e isso é mau. Mas a sensação de podemos voltar a fazer o que mais amamos... é a melhor possível. Mesmo não sendo da forma que queríamos, o facto de podermos treinar e bater a bola é a coisa mais maravilhosa que existe."