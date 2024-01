Israel: Médio Kartsev multado pelo Basaksehir e emprestado ao Maccabi Telavive

O futebolista internacional israelita Eden Kartsev foi multado pelo Basaksehir e emprestado ao Maccabi Telavive, por ter publicado na rede social Instagram uma mensagem em que pedia a libertação dos reféns do Hamas, informou esta quinta-feira o clube turco.

"O jogador foi multado de acordo com o regulamento disciplinar do clube, no âmbito do processo que lhe foi instaurado, tendo sido considerado adequado que deve prosseguir a carreira no estrangeiro", assinalou o Basaksehir, no sítio oficial na Internet.

O nono classificado da Liga turca e o Maccabi Telavive anunciaram o empréstimo do médio, de 23 anos, com opção de compra pelo líder do campeonato israelita, no qual Kartsev efetuou a formação como futebolista, nas camadas jovens.

O Basaksehir observou que o jogador israelita "publicou na sua conta pessoal nas redes sociais uma mensagem contrária à sensibilidade" existente na Turquia relativamente à guerra entre Israel e o movimento palestiniano Hamas.

A conta do médio israelita no Instagram é privada, mas muitos seguidores a que a ela têm acesso gravaram uma captura de ecrã com a mensagem divulgada no domingo, que replicava um comunicado da federação sionista da Austrália.

"100 dias. 136 israelitas estão em cativeiro do grupo terrorista Hamas, há 100 dias. Tragam-nos de volta agora", refere a mensagem, acompanhada do número 100, desenhado com laços amarelos.

O mais recente conflito entre Israel e o Hamas foi desencadeado pelo ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano em território israelita, massacrando cerca de 1.140 pessoas, na maioria civis, e levando mais de 200 reféns, segundo números oficiais de Telavive.

Em retaliação, Israel, que prometeu eliminar o movimento palestiniano considerado terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, lançou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, onde, segundo o governo local, já foram mortas mais de 24.000 pessoas -- na maioria mulheres, crianças e adolescentes -- e feridas acima de 57 mil, também maioritariamente civis.

O conflito provocou também cerca de 1,9 milhões de deslocados (cerca de 85% da população), segundo a ONU, mergulhando o enclave palestiniano sobrepovoado e pobre numa grave crise humanitária.