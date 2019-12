Istambul Basaksehir cede empate em casa e fica mais longe do líder Sivasspor

O Istambul Basaksehir, adversário do Sporting nos 16 avos de final da Liga Europa, empatou esta segunda-feira em casa com o Konyaspor (1-1) e foi apanhado pelo Besiktas no segundo lugar da liga turca de futebol, liderada pelo Sivasspor.

O conjunto da capital da Turquia, o próximo adversário do Sporting na Liga Europa, onde atua o defesa português Miguel Vieira, até começou melhor o encontro, adiantando-se aos 26 minutos através do médio cabo-verdiano Ponck (que jogou em vários clubes portugueses).

O trinco de 24 anos marcou de cabeça na sequência da marcação de um pontapé de canto e o Istambil Basaksehir foi em vantagem para o intervalo.

Mas o Konyaspor reagiu no segundo tempo, aos 66 minutos, com o bósnio Deni Milosevic a marcar de cabeça após assistência do macedónio Erdon Daci e a repor a igualdade no marcador, que não mexeu mais até ao final do encontro.

Com a divisão de pontos, o Istambul Basaksehir, que cede o segundo empate consecutivo para o campeonato, soma 27 pontos em 15 jornadas, os mesmos que o Besiktas, e está agora a seis do líder Sivasspor (33 pontos).

Na Liga Europa, o Istambul Basaksehir vai jogar a primeira mão dos 16 avos de final em Lisboa (20 de fevereiro) e recebe o Sporting na Turquia no dia 27 de fevereiro.