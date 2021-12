Itália e França tornam obrigatória a vacinação dos atletas profissionais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os atletas profissionais que atuam em Itália e França passam a ter de ser obrigatoriamente vacinados contra a Covid-19. Os governos dos dois países apresentaram medidas de combate à pandemia e pretendem que a taxa de vacinação dos atletas chegue a 100%.A decisão do governo italiano torna obrigatória a apresentação de um 'Super Green Pass', documento que comprova que o cidadão está vacinado, para entrar em qualquer recinto desportivo. Esta medida inclui os atletas profissionais. A apresentação do 'Super Green Pass' vem substituir o 'Green Pass' que era atribuído ao cidadão que estivesse vacinado, recuperado recentemente de infeção por covid-19 ou que apresentasse um teste negativo feito nas últimas 48 horas.Em França, o presidente Emmanuel Macron anunciou que se torna obrigatória a apresentação de toma de, pelo menos, uma das doses da vacina contra a Covid-19 para aceder aos estádios, tornando a apresentação de um teste negativo insuficiente.A grande maioria dos jogadores das principais ligas destes países já estão vacinados, pelo que esta medida não deverá ter grande impato desportivo de imediato. Na Serie A, a taxa de vacinação é atualmente de 98% e na Ligue 1 é de 95%. Estas medidas entram em vigor no dia 10 e dia 15 de janeiro em Itália e França, respetivamente.