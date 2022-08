Itália em choque: Padovani mata ex-namorada com um martelo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Giovanni Padovani tem 27 anos e é futebolista do Sancataldese. Mas é por ser um assassino frio e cruel que surge hoje em destaque um pouco por todo o mundo. Os ciúmes doentios levaram-no a cometer um crime hediondo e que está a chocar a sociedade italiana.

A 20 de agosto abandonou a concentração da sua equipa, que alinhou na Taça de Itália, e viajou até Bolonha onde matou a ex-namorada (Alessandra Matteuzzi, 56 anos) à pancada, utilizando um martelo. Padovani já perseguia a antiga companheira há algum tempo, mas desta vez esperou-a à porta de casa e atacou-a na entrada.

A mulher estava ao telefone com a irmã que, à distância e impotente, ouviu os gritos e as pancadas com que o jogador assassinou Alessandra.

"Estava a 30 quilómetros, não podia fazer nada. Ouvi ela a pedir para ela não lhe fazer mal, muitos gritos e liguei à Polícia", descreveu.

A irmã chamou a polícia, que se deslocou de imediato ao local, mas já nada havia a fazer. Padovani estava no local, visivelmente perturbado e disse aos agentes: "Ainda bem que chegaram..."

"Eles terminaram em janeiro, mas ele começou a fazer-lhe perseguição. Era muito persistente e ficava à porta de casa dela, sabotou-lhe o carro, tentou invadir-lhe a casa, desligou-lhe o sistema de segurança... Fazia de tudo...", revelou a irmã.

Durante a relação os ciúmes foram sempre presentes e o jogador chegava ao ponto de obrigar a namorada a mandar vídeos para confirmar os locais onde se encontrava.

Alessandra ainda estava consciente quando as autoridades e unidades médicas chegaram, mas acabou por morrer no hospital. Padovani está preso e aguarda julgamento.