Italianos avançam que José Boto está de saída do PAOK

José Boto chegou a acordo com o PAOK para deixar o cargo de diretor desportivo do clube grego, segundo dá conta esta terça-feira o portal 'Sportitalia'.Após uma época no emblema de Salónica, o português, de 57 anos, está agora livre para rumar a novas paragens, depois de ter passado pelo scouting de Benfica e Shakhtar Donetsk.