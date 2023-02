Italianos dizem que amigo de Cristiano Ronaldo na Juventus pode reforçar Al Nassr no verão

O Al Nassr pretende reforçar a baliza no próximo verão e, de acordo com a 'La Gazzetta dello Sport', Carlo Pinsoglio agrada aos responsáveis sauditas. Trata-se de um dos guarda-redes que fazem parte do plantel da Juventus e que foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo em Turim.O guardião italiano, de 32 anos, e o internacional português criaram uma boa relação de amizade em Itália e podem agora voltar a reencontrar-se, até porque Pinsoglio termina contrato com a Juventus no final de junho deste ano e estará interessado em jogar mais, visto que soma apenas cinco jogos pelos bianconeri... desde 2017.Esta necessidade do clube de Riade prende-se com o facto de David Ospina estar a recuperar de lesão no cotovelo e Agustín Rossi terminar empréstimo em junho.