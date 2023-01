Italianos dizem que Mourinho rejeitou o Brasil: CBF até recorreu a Ronaldo Nazário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Brasil está sem selecionador desde o Mundial do Qatar e não se vislumbra fumo branco na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em relação ao sucessor de Tite. Depois do convite rejeitado por Zidane, foi agora a vez de Mourinho ter dado uma ‘nega’ à canarinha, informa a televisão italiana ‘Sky Sports’.

O técnico de 59 anos continua comprometido com a Roma, clube onde venceu a Liga Conferência na época passada. Mourinho foi também apontado ao cargo de selecionador nacional, mas uma saída da Roma durante a época foi imediatamente posta de parte. Apesar de não descartar treinar uma seleção no futuro, sente que é ainda um treinador de clubes e não de seleções.



A ‘Sky Sports’ revela ainda que a CBF recorreu a Ronaldo ‘Fenómeno’ para tentar convencer Mourinho a rumar à seleção brasileira, mas os esforços do antigo goleador foram em vão.