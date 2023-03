Italo-argentino Retegui em estreia nos convocados da seleção de Itália

O avançado Mateo Retegui, nascido na Argentina mas com ascendência italiana, foi hoje convocado pela primeira vez para a seleção transalpina, com vista aos primeiros jogos dos campeões europeus na fase de apuramento para o Euro2024 de futebol.



Retegui, de 23 anos, nasceu em San Fernando e tem feito toda a carreira na Argentina, onde joga pelo Tigre, por empréstimo do Boca Juniors, sendo o melhor marcador do campeonato, com seis golos.

O facto de o avô ter origens na Sicília abriu-lhe as 'portas' da 'squadra azzurra', tendo sido agora chamado pela primeira vez pelo selecionador Roberto Mancini, que se encontra privado de Ciro Immobile, avançado da Lazio e principal referência ofensiva da formação transalpina, que está lesionado.

O guarda-redes Wladimiro Falcone, do Lecce, e o defesa Alessandro Buongiorno, do Torino, são os outros estreantes na lista de 30 convocados da Itália, que detém o título europeu, após ter conquistado o Euro2020, diante da Inglaterra.

A seleção italiana, que falhou a presença no Mundial2022, no Qatar, inicia em 23 de março a qualificação para o próximo Campeonato da Europa, recebendo precisamente os ingleses, em Nápoles, no primeiro jogo no Grupo C, antes de visitar Malta três dias depois.





A lista de 30 jogadores:



Guarda-redes: Gianluigi Donnarumma (PSG), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Nápoles) e Ivan Provedel (Lazio);



Defesas: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta) e Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);



Médios: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (AC Milan) e Marco Verratti (PSG);





Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Nápoles), Mateo Retegui (Tigre) e Gianluca Scamacca (West Ham).