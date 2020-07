Ivanovic deixa o Zenit após quatro temporadas

O defesa sérvio Branislav Ivanovic, de 36 anos, vai abandonar o Zenit São Petersburgo depois de quatro temporadas no clube, anunciou esta quarta-feira o campeão russo.

Ivanovic, que capitaneou a equipa nas últimas épocas, terminou o seu contrato com a formação de São Petersburgo e passou a ser um jogador livre.

"Agradecemos a Branislav a sua enorme contribuição e desejamos o melhor para o seu futuro", lê-se no site do Zenit.

Em quatro anos na Rússia, o central sérvio conquistou dois campeonatos e uma taça, nos 125 jogos em que participou.

Ivanovic já tinha atuado no futebol russo entre 2006 e 2008, no Lokomotiv Moscovo, tendo depois ingressado no Chelsea, onde passou nove temporadas. Nesse período, arrecadou uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa (ganha ao Benfica), três Premier Leagues e três Taça das Inglaterra.

Para o seu lugar, o Zenit já tinha anunciado a contratação do croata Dejan Lovren ao Liverpool.