Já abriram as inscrições para o Red Bull Neymar Jr’s Five

Já abriram as inscrições para a fase de qualificação nacional do Red Bull Neymar Jr’s Five, o torneio promovido anualmente pelo internacional brasileiro, que tem a sua fase final marcada o mês de julho, no Brasil. Esta será a quinta vez que Portugal se fará representar no torneio que tem o nome do jogador do Paris SG, que no ano passado contou com a participação massiva de 125 mil jogadores, provenientes de 62 países.A fase de qualificação nacional decorre já a partir deste mês de fevereiro e prolonga-se até abril, podendo as inscrições ser feitas no site da prova (abaixo pode consultar os locais e datas). Cumpridas as rondas de qualificação, os melhores terão encontro marcado na grande final nacional, agendada para 18 de maio, em Lisboa, onde será definida a equipa que representará o nosso país em Praia Grande, no complexo do Instituto Projeto Neymar.Fazendo jus às origens de Neymar, o torneio é disputado ao jeito do futebol de rua, com equipas mistas de cinco elementos (que podem ter dois suplentes), com jogadores dos 16 aos 25 anos e ainda dois 'jokers' com idade acima dos 25.Se as regras de inscrição já são inovadoras, o sistema de jogo é, no mínimo, peculiar: disputadas sem guarda-redes, as partidas têm a duração máxima de dez minutos, vencendo a equipa que acabar com o maior número de jogadores em campo. Isto porque por cada golo marcado é retirado um elemento à equipa que sofre, o que pode ditar o final da partida bem antes dos dez minutos.LISBOA - 16 de fevereiroLISBOA - 17 de fevereiroSEIXAL - 24 de fevereiroSINTRA - 3 de marçoVISEU - 10 de marçoPORTO - 16 de marçoPORTO - 17 de marçoBRAGA - 23 de marçoGUIMARÃES - 24 de marçoVILA NOVA DE GAIA - 31 de marçoSÃO VICENTE, MADEIRA - 6 de abrilRIBEIRA GRANDE, AÇORES - 14 de abrilLISBOA - 18 de maio