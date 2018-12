«Já expliquei a Neymar: Deus deu-te o dom, o que fazes é que complica tudo»

Desde 1958 que Pelé não falhava um Mundial, mas este ano, devido a motivos de saúde, o antigo internacional brasileiro não pode deslocar-se à Rússia para assistir ao Campeonato do Mundo, tendo acompanhado a competição de longe. Pelé considera que o Brasil foi mal-tratado pela crítica, com Neymar a ser o alvo predileto."É difícil defender Neymar por todas as coisas que faz além de jogar futebol. Conversei com ele, disse-lhe que futebol ele tem. Teve azar porque a seleção não ganhou o Mundial e ele ficou marcado. Estive duas vezes com ele na Europa, conversámos e expliquei-lhe: Deus deu-te um dom, o que fazes é que complica tudo", referiu Pelé em entrevista ao 'Folha de São Paulo', onde falou também de Messi, arrasando o argentino Recorde-se Neymar foi muito criticado durante o Mundial 2018 por passar grande parte do tempo de jogo no chão, comentários negativos que se estendem às suas exibições também no PSG, onde lhe é apontado o dedo devido às suas constantes simulações