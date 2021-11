Já há data para a entrega dos prémios 'The Best'

Os prémios 'The Best' relativos à temporada de 2020/21 vão ser entregues a 17 de janeiro do ano que vem, em Zurique, na Suíça, anunciou a FIFA esta terça-feira. O evento vai decorrer ainda em modo virtual, devido às restrições impostas pela pandemia.O processo de votação para a escolha dos melhores jogador e jogadora do Mundo, além dos melhores treinadores e guarda-redes, vai decorrer entre 22 de novembro e 10 de dezembro.Participam da votação os treinadores e capitães das seleções nacionais, além de jornalistas de cada federação nacional associada à FIFA.